За сутки в Ульяновской области госпитализировали более 30 ковид-больных
Ульяновск, 12 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Количество вновь госпитализированных в Ульяновской области чуть подросло на фоне снижения суточного числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По сведениям на 12 апреля, с начала пандемии в регионе официально выявлено 200 034 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 10 апреля лабораторно подтверждено 208 случаев заражения, 11 апреля – 182.
Что касается госпитализаций, то в Ульяновской области 9 апреля попали в ковид-стационары 33 больных, 10 апреля – 26, 11 апреля – 31.
Напомним, что 11 апреля в Ульяновске прекратили работу пункты вакцинации в торговом комплексе «Аквамолл» и бизнес-центре УАЗ.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля после дезинфекции вернулся к плановой работе стационар ЦК МСЧ, который два года оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.