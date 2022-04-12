Джакарта, , 14:00 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поприветствовала первый официальный визит министра иностранных дел Панамы Эрики Муйнес в Джакарту. Об этом глава МИД Индонезии сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень рада приветствовать первый официальный визит моей коллеги-министра иностранных дел, Эрики Муйнес в Джакарту», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Центральное место в двусторонней дискуссии глав МИД Индонезии и Панамы заняло обсуждение сотрудничества в области здравоохранения, восстановления экономики, изменения климата, «голубой экономики», G20, а также расширение прав и возможностей женщин.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по наращиванию дипломатического потенциала.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада хочет укрепить связи с Индонезией, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и региональными партнерами для решения мировых проблем.

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