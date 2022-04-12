Николаев, Украина, , 13:59 — REGNUM Банду мародеров, которая передвигалась на автомобилях и грабила магазины, задержали на территории Николаевской области силовики РФ. Об этом 12 апреля сообщили представители российских силовых ведомств.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Николаевской области в процессе реализации оперативной информации о факте грабежа магазина в поселке Снигиревка задержана банда мародеров на семи легковых и грузовых машинах», — приводит слова одного из силовиков РИА Новости.

Также представитель силовых ведомств РФ рассказал, что в ходе задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление и обстреляли их транспорт, однако при этом никто не пострадал и в данный момент ведется следствие.

Кроме того, он утонил, что у мародеров был изъят пистолет-пулемет MP-5 производства Украины.

Отметим, поселок Снигиревка в одном из районов Николаевской области был освобождён от киевских боевиков в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины и российские военные доставляют в него гуманитарную помощь.