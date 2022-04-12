Белгород, 12 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Двух заместителей председателя Белгородской областной думы 12 апреля исключили из рядов партии «Единая Россия», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM «Единая Россия»

Решением Президиума Генерального совета партии членские билеты отозвали у первого заместителя спикера облдумы Елены Бондаренко и заместителя председателя Валерия Сергачева.

В региональном отделении «Единой России» уточнили, что решение принято в связи с «совершением действий, дискредитирующих партию».