Прага, 12 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что создание американских военных баз в республике пока является «приятным желанием».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Конечно, это прекрасная тема. Для меня как лидера Гражданской демократической партии это приятно слышать, но на самом деле это всего лишь приятное желание. Реальные переговоры об этом не ведутся», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Чехии Яна Чернохова намерена обсудить с шефом Пентагона Ллойдом Остином вопрос использования чешских военных баз вооруженными силами США.

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