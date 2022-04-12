Норильск, Красноярский край, , 13:57 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края 8 апреля принял решение изъять из собственности компании «Норникель» 11 объектов Норильской железной дороги (НЖД). Как сообщили ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе компании, «Норникель» оспорит это решение суда, так как считает соответствующее постановление незаконным.

Железная дорога Mmsut.sledcom.ru

В пресс-службе подчеркнули, что НЖД в 1994 году была включена в план приватизации «как неотъемлемая часть единого хозяйственного и имущественного комплекса» компании. Железная дорога строилась и использовалась как технологическая, что подтверждали профильные экспертные организации.

«Кроме того, законодательные ограничения на приватизацию не применялись в отношении НЖД в силу прямого указания законодательных актов, а заявление подано за пределами срока исковой давности», — утверждают в компании.

Как сообщает Interfax, Арбитражный суд края решил изъять у «Норникеля» в пользу государства 11 объектов НЖД по иску Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Это решение суда затронуло железнодорожный вокзал в Норильске, железнодорожные участки, угольные пути, переезды и мост на Таймыре.

Прокуратура направила в суд иск о возвращении указанных объектов в госсобственность летом 2021 года.

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