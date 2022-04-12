Кишинёв, 12 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Молдавии нашлись несогласные с запретом ношения георгиевских лент. Соответствующие поправки, внесённые в законодательство страны, в Конституционном суде оспорили депутаты из оппозиционного Блока коммунистов и социалистов парламента Молдавии. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Соцпартии.

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Парламентарии считают утверждённые поправки незаконными, поскольку статья 32 Конституции Молдавии гарантирует свободу мнения и выражения граждан.

«Более того, принятый закон противоречит международной доктрине и практике европейских судов, а также ряду основных актов в области прав человека: Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о правах человека», — указано в сообщении.

В этой связи депутаты обратились в Конституционный суд с просьбой признать утверждённую поправку неконституционной.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля молдавский депутат Лилиан Карп заявил, что парламент Молдавии запретил ношение георгиевской ленточки и символов V и Z. Автор инициативы пояснил, что не стал вносить отдельный проект, но добавил поправку к уже существующей инициативе о внесении сразу нескольких изменений в Кодекс о правонарушениях. Таким образом, её одобрили сразу во втором чтении, она вступит в силу после публикации в официальном вестнике.

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Так, речь идёт о флагах, лентах, цветных лентах, гербах, графических элементах, буквах или цифрах и их сочетаниях, значках, лозунгах, формах приветствия, а также других знаках и знаках различия, связанных «военной агрессией». Их изготовление, продажа, хранение и публичное распространение теперь запрещены.

За нарушение новых норм физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до $490 в переводе на национальную валюту или общественные работы. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму до $980.