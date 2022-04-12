Екатеринбург, , 14:02 — REGNUM Нехватки лекарств в России нет, препараты доступны для покупателей. Об этом руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила 12 апреля на форуме «Здравоохранение Урала — 2022».

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её словам, отслеживать наличие препаратов позволяет система маркировки. С учётом данных этой системы принимаются соответствующие решения по перераспределению препаратов или стимулированию их производства.

«Доступность и объемы лекарственных препаратов сохраняются достаточными», — сказала Самойлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Алла Самойлова заявляла б отдельных проблемах с поставками некоторых лекарств.

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