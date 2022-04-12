Киев, 12 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимается скупкой недвижимости в Германии. Об этом сообщил 12 апреля бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

President.gov.ua Иван Баканов

Кива напомнил, что за день до начала боевых действий Баканов выехал во Франкфурт. По его словам, там руководитель спецслужбы скупает недвижимость, обустраивая быт, при этом действует по заданию президента Украины Владимира Зеленского.

Кива рассказал, что Баканов вкладывает коррупционные деньги в виллы, особняки и гостиницы. В связи с этим он обратился к сотрудникам СБУ.

«Вы же прекрасно понимаете, что вся верхушка власти сбежит, получив уже гарантии убежища на Западе», — заявил Кива.