Тюмень, 12 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Тюменской области в государственных органах и учреждениях используются справочно-правовые системы, система электронного документооборота и антивирус только российской разработки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

За компьютером

Более 97% информационных систем Тюменской области являются результатом работы отечественных разработчиков.

«Мы охотно берёмся за пилотные проекты внедрения российских решений, при этом всегда даем поставщикам обратную связь. Я считаю, что это особенно важно. Так разработчики могут дорабатывать свои программные продукты под наши конкретные задачи и требования, а мы потом можем внедрить их без ущерба себе и своим планам», — отметил заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.