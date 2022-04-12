Ставрополь, 12 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции иностранцев в Россию. Её создал 49-летний житель Ставрополя, привлекший к совершению преступления пять соучастников, сообщили 12 апреля в пресс-службе краевого управления МВД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как установили сотрудники центра по борьбе с экстремизмом МВД и управления ФСБ, мошенники получали деньги от иностранных граждан, желающих сдать экзамены по русскому языку в обход существующих правил.

В группу входили руководитель и сотрудники организации, специализирующейся на организации и приеме комплексных экзаменов на владение русским языком. Они изготавливали поддельные документы о якобы сдаче необходимого экзамена. А медик — также участник группы — организовывал выдачу заключений об отсутствии у иностранцев инфекционных заболеваний без фактического их обследования.

В трехлетний период злоумышленники помогли въехать в Россию незаконным путем 19 иностранным гражданам, сумма вознаграждения, которую они получили, составила около 370 тыс. рублей. В настоящее время три уголовных дела направлены в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.