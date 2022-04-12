София, 12 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В столице Болгарии Софии стартовала масштабная акция по обработке зон отдыха, парков, скверов и обочин улиц от комаров, клещей и жуков-вредителей. Об этом 12 апреля сообщат софийский информационный портал News. bg.

Клещ

Согласно официальной информации, 12 апреля на указанные территории вышли сотни сотрудников местных коммунальных служб, одетые в средства индивидуальной защиты и «вооружённые» системами опрыскивания.

«Нынешняя обработка является профилактической мерой, которой не стоит опасаться, — заявил мэр Софии Йорданка Фандыкова. — Все ее компоненты абсолютно безопасны для человека».

Напомним, ранее защита зеленых насаждений города от паразитов являлась одним из основных пунктов программы действующей мэрии Софии. Ежегодно в весенне-летний период в болгарской столице от последствий укусов насекомых страдают десятки тысяч человек.