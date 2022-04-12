Владимир, , 13:52 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализирован 41 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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12 апреля выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом – на 22 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 149 тыс. 187 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 142 тыс. 170 пациентов, в том числе 183 – за последние сутки.

За весь период скончались 3396 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.