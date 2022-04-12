Москва, 12 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Япония ввела очень хороший запрет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

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«Молодцы, так держать! Очень хороший запрет на то, чего нет и никогда не было. Санкции властей Японии выглядят, как их давняя и неосуществимая мечта: иметь влияние на политику и решения России», — отметила Яровая.

При этом она обратила внимание на то, что Япония никогда не сможет вести варварский дрифтерный вылов рыбы у на Дальнем Востоке, это запрещено с 2016 года.

Япония ввела санкции в отношении 398 человек и 28 организаций из России.