Париж, 12 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не является «троянским конем» президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Я не являюсь ничьим «троянским конем». Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями», — сказала она в эфире радиостанции France Inter, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур президентских выборов, приняла решение сменить слоган своей предвыборной кампании.

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