Донецк, 12 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) 11 апреля оказало медицинскую помощь более чем 850 пациентам на освобождённой территории республики. Об этом 12 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

Уточняется, что в Безыменном, Качкарском, Хомутово и Самойлово осмотрен был 61 человек и еще 300 – в Володарском. Также указывается, что в амбулаториях населённых пунктов Чермалык, Гранитное, Андреевка, Мирное, Анадоль, Рыбинское, Донское, Свободное, Хлебодаровка, Староигнатьевка и Новоселовка было принято 112 пациентов.

Кроме того, отмечается, что Бугасе, Николаевке, Новотроицком и Ольгинке были осмотрены 69 человек; 48 — в Волновахской центральной районной больнице; и еще 22 – в Златоустовке, Хлебодаровке и Валерьяновке.

Также добавляется, что 31 человек был отсмотрен в городской больнице Волновахского района, 152 – в Мариуполе и еще 60 — в Мангуше. При этом пять человек были эвакуированы в учреждения здравоохранения Донецка и из Каменки в учреждение здравоохранения Донецка был направлен ребенок 2017 года рождения.

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