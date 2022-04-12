Газа, Палестина, 12 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Военизированное движение ХАМАС выступило с заявлением по ситуации в Палестине и потребовало от властей Израиля немедленных шагов по деэскалации обстановки. Об этом 12 апреля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление представителя группировки Захера Джабарина.

Hoheit (Â¿!) Демонстрация сторонников ХАМАС

По его словам, в ХАМАС полагают, что Израиль планирует нападения на исламские святыни, которые не останутся без ответа.

«Мы знаем о имеющихся планах штурма мечети Аль-Акса в 15 день месяца Рамадана, и это самое опасное, что может совершить враг. Мы предупреждаем врага, что мы готовы к противостоянию и нам хватит ресурсов, чтобы вести войну шесть месяцев подряд», — заявил Захер Джабарин.