Бухарест, , 13:47 — REGNUM Сотрудники пограничной полиции Румынии изъяли в районе контрольно-пропускного пункта «Калафат» на румынско-болгарской границе партию наркотических веществ на общую сумму в 600 тысяч евро. Об этом 12 апреля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Арест Victor

По официальной информации, груз наркотиков весом 38,6 кг был спрятан в служебном отсеке кабины фуры, следовавшей из Турции во Францию. Согласно сопроводительным документам, водитель транспортного средства перевозил замороженную рыбу для сети парижских супермаркетов.

Ведется следствие.

Водитель грузовика – гражданин Турции – задержан. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 3-х лет тюремного заключения или крупный штраф и временный запрет на въезд в государства Евросоюза.