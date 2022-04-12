Красногорск, , 13:47 — REGNUM На данный момент в Подмосковье ведётся строительство 73 школ. Об этом 12 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы Подмосковья, 1 июня 2022 года планируется приступить к строительству еще 17 школ.

«Связно это с тем, что малышей много. Самые лучшие учителя должны приходить наш регион», — сказал Воробьев.

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