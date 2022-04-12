Красногорск, 12 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. На данный момент в Подмосковье ведётся строительство 73 школ. Об этом 12 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По словам главы Подмосковья, 1 июня 2022 года планируется приступить к строительству еще 17 школ.

«Связно это с тем, что малышей много. Самые лучшие учителя должны приходить наш регион», — сказал Воробьев.