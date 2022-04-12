Париж, 12 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не выступает против антироссийских санкций в целом. Об этом она сообщила в эфире радиостанции France Inter.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

По её словам, он не согласна с санкциями против энергетического сектора России, поскольку они наносят ущерб Франции.

Ле Пен ответила на вопрос, является ли она «троянским конём» президента России Владимира Путина.

«Я не являюсь ничьим «троянским конем». Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями», — сказала кандидат в президенты.