Москва, 12 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Зависимость от российского угля европейских стран разная. Более половина участников ЕС импортируют скромные объемы, так что для них запрет не окажет сильного воздействия, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Доля закупок угля таких стран, как: Германия, Польша, Нидерланды, Италия и Франция, составляет от 30% до 60%. В 2021 году Евросоюз импортировал около 50 млн тонн угля на сумму $3,7 миллиарда. Для сравнения: Азиатско-Тихоокеанский регион за тот же период закупил 130 млн тонн, из которых примерно 51 мдн тонн пришлось на Китай.

Другими словами, один только Китай купил больше угля, нежели вся Европа. Нарастив объём поставок угля в Китай до 71 млн тонн, Россия в моменте перенаправляет примерно 50% поставок, предназначенных для ЕС.

Другие оставшиеся объёмы возможно пойдут новым потенциальным покупателям, таким как Пакистан и Иран.

Так что для российских поставщиков угля в общей сложности сильно ничего не меняется, а для Европы?

Европе потребуется минимум 1,5 года, чтобы отказаться от импорта из России. ЕС придется заменить его, например, увеличив поставки из Австралии, ЮАР и США.

Раньше эти страны поставляли уголь в Индию, Китай, теперь весь объём пойдет в ЕС, заменив российский. Мало того, что новый уголь будет в разы дороже, так еще и платить за доставку придется больше, а качество топлива может быть хуже.

На фоне перехода ЕС на зеленую энергетику, они вынуждены идти на дополнительные расходы на строительство объектов альтернативных источников энергии, инфраструктуру из-за смены логистических цепочек поставок, дополнительные заводов для приёма и транспортировки СПГ.

Понятно, что всё это требует огромные ресурсы, а главное время. В данных условиях РФ заменит австралийские поставки угля в Китай и Индию гораздо быстрее.

Фактически, произойдет логистический парадокс. По сути, для России ничего не меняется, просто все эти пертурбации лишь отнимают время, силы и деньги. Ни России это не выгодно, ни европейцам.

Сейчас объём угля, поставляемого из России в ЕС, будет крайне трудной задачей для обеих сторон, причем изменения приведут к дополнительному росту цен, который негативно скажется на экономике многих стран.

Уже сейчас стоимость угля резко взлетела после появившихся опасений на сокращения экспорта угля из РФ. Для чего всё это происходит? Никакого обоснованного экономического смысла в этом нет.

Такое ощущение, что ЕС в последнее время подходит к решению вопросов только с позиции политики под давлением США, а не здравого смысла», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году объем импорта российского угля в Китай вырастет на 30% до 71 млн тонн. Такое решение принято в связи с освобождающимися объёмами от поставок в ЕС.

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