12 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Воронеже настала настоящая весна — на улице уже несколько дней подряд температура держится в районе +20 градусов. Но настоящая тропическая жара сегодня — в квартирах воронежцев. Поставщики ресурсов и не думают снижать температуру теплоносителей, а мэрия Воронежа не торопится объявлять об окончании отопительного сезона. И надо сказать, такая история в городе повторяется год за годом.

Зоя Емельянова, , 15:39 — REGNUM В Воронеже настала настоящая весна — на улице уже несколько дней подряд температура держится в районе +20 градусов, да и синоптики в своих прогнозах морозов не обещают — максимум небольшое похолодание.

Пекло Цитата из к/ф «Пекло». реж Дэнни Бойл. 2007. Великобритания, США

Но настоящая тропическая жара сегодня — в квартирах воронежцев. Поставщики ресурсов и не думают снижать температуру теплоносителя, а мэрия Воронежа не торопится объявлять об окончании отопительного сезона. И надо сказать, такая история в городе повторяется год за годом.

В соцсетях воронежцы буквально стонут от жары, а некоторые даже требуют отставки мэра Вадима Кстенина.

«Ночью +10, днем +20, температура в теплоносителях +60. Неужели нельзя снизить температуру в теплоносителях до +40? Почему из года в год происходит издевательство над жителями Воронежа за их же деньги?» — пишет в паблике администрации города пользователь Admiral Nelson.

«Скажете тоже. А денежки тогда кто им заплатит, если они нас душить теплом перестанут?» — отвечает ему Карина Д.

«Уважаемая администрация! Позвольте уточнить, как долго вы ещё будете издеваться над жителями своего города??? Все окна нараспашку, в квартирах дышать нечем, а к батареям не притронешься! Почему каждый сезон нужно выпрашивать — то чтобы включили, то чтобы отключили! А цены за отопление вы давно мониторили? Полное неуважение к жителям во всей красе», — написала Елена Н.

Батарея отопления Josh Wedin

«Отключите отопление! В квартирах +35 при открытых окнах. Сколько можно кормить «Квадру»?» — вопрошает Таня Б.

«Вы ради денег готовы сварить жителей Воронежа в их квартирах, о каком развитии может идти речь?» — пишет Admiral Nelson.

«Давайте собирать подписи — мэра в отставку. Зачем нам нужен такой мэр, который плюет на жителей в угоду коммерсантам? У меня отключены батареи и окна нараспашку: +25, а у соседки батареи не отключаются: +37 градусов. Сколько еще будет издеваться над людьми? Осенью, когда каждый день все остывает, месяцами не могут включить отопление, а сейчас апрель, с каждым днем всё теплее, а топят так, как будто не апрель, а январь. Зачем нам такой мэр?» — пишет тот же пользователь.

«Отключите отопление!» — требует Лилиан Ш.

«Администрация, прекратите пытки раскаленными батареями! Уже давно среднесуточная температура гораздо выше +8 градусов. Почему не выполняете постановление правительства?» — написал Роман Б.

«Процедура, связанная с окончанием отопительного сезона, производится согласно соответствующему постановлению правительства РФ: распоряжение выпускается после того, когда среднесуточная температура держится выше 8 градусов тепла в течение пяти суток подряд — это является температурной нормой для отключения отопления и начала плановых работ по подготовке системы к следующему отопительному сезону. Городское управление ЖКХ ведет постоянный мониторинг температуры наружного воздуха в координации с гидрометцентром», — ответили гражданам в мэрии.