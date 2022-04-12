Саратов, , 14:09 — REGNUM Шквалистое усиление ветра и грозы с ливнями ожидаются 13 апреля на территории Саратовской области. Об ухудшении погодных условий предупреждают в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на синоптиков.

Ливень (сс) George Hodan

По данным метеослужб, утром и днем 13 апреля местами по Саратовской области ожидается шквалистое усиление ветра, порывами до 15-20 м/с. Днем возможна гроза, в отдельных районах ливни. Температура воздуха ночью составит около 9 градусов тепла, днем ожидается +16 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в связи с прогнозируемыми ливнями до 13 апреля.

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