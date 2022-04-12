Ульяновск, 12 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ульяновскую область на строительство социальных объектов из-за роста цен на стройматериалы дополнительно направят федеральные средства. Речь идёт о сумме в 450,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

ulgov. ru Заседание рабочей группы в Ульяновской области

Вопрос возведения социально значимых объектов в условиях санкционного давления был рассмотрен на заседании профильной рабочей группы. Власти заявляют, что с учётом роста цен на строительные меры на федеральном и региональном уровнях приняты дополнительные нормативно-правовые акты, в рамках которых Ульяновской области предусмотрено выделение дополнительных средств.

По данным властей, распоряжением федерального правительства одобрено выделение дополнительных средств на строительство школы в Димитровграде, трёх детских садов, футбольного манежа и детского инфекционного корпуса. Данные объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2022–2023 годы.

По сведениям минфина Ульяновской области, из-за подорожания строительства объектов социальной сферы из резервного фонда правительства России региону выделено 450,4 млн рублей. В настоящее время продолжается процесс подписания дополнительных соглашений между федеральными и региональными органами власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова заявила, что системные проблемы российской строительной отрасли обострятся в кризисных условиях 2022 года.

Подробнее: Какие проблемы строительной отрасли РФ обострятся в 2022 году?