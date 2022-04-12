Самара, 12 апреля 2022, 13:44 — REGNUM С Днем космонавтики поздравил жителей Самарской области глава региона Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 12 апреля на своей странице в социальной сети.

Ракета «Союз»
Ракета «Союз»
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Он отметил, что для жителей области День космонавтики является особым праздником, поскольку многие десятилетия Самара по праву носит звание космической столицы.

«Треть всех полётов в космос происходит на ракетоносителях, изготовленных в нашем регионе. С праздником!» — сообщил самарский губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на базе Самарского университета осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров для авиакосмической промышленности.