Самара, 12 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. С Днем космонавтики поздравил жителей Самарской области глава региона Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 12 апреля на своей странице в социальной сети.

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Он отметил, что для жителей области День космонавтики является особым праздником, поскольку многие десятилетия Самара по праву носит звание космической столицы.

«Треть всех полётов в космос происходит на ракетоносителях, изготовленных в нашем регионе. С праздником!» — сообщил самарский губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на базе Самарского университета осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров для авиакосмической промышленности.