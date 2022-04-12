Горно-Алтайск, 12 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Ситуация на продуктовом рынке в Республике Алтай является стабильной, ажиотажа нет. Об этом рассказал министр министр экономического развития республики Вячеслав Тупикин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Stuart Webster Свинина

По результатам проведённых проверок, на минувшей неделе незначительно выросли цены на лук репчатый, морковь, капусту и ряд других овощей. Чиновник объяснил это сезонным фактором. При этом цены на свинину, рис и говядину снизились на 2%.

«Ценовая ситуация в регионе в значительной мере зависит как от политики сетевых магазинов и оптовых поставщиков из-за пределов республики, так и от уровня торговой наценки на местах», — отметил министр.

Кроме того, ожидавшегося резкого роста спроса в магазинах Кош-Агачского района после открытия российско-монгольской границы не произошло.