Джакарта, 12 апреля 2022, 13:42 — REGNUM Полиция Индонезии назвала шестерых подозреваемых в избиении 60-ти летнего журналиста Аде Армандо, сообщает CNN Indonesia.
«В настоящее полиция установила виновных в избиении Аде Армандо. Мы выявили шесть человек», — говорится в заявлении полиции Индонезии.
Из шести человек двое подозреваемых арестованы.
Напомним, Аде Армандо был избит группой людей перед зданием парламента в Индонезии, когда студенты устроили акцию протеста против переноса выборов президента. Журналиста доставили в больницу с тяжелой травмой головы.
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