Джакарта, , 13:42 — REGNUM Полиция Индонезии назвала шестерых подозреваемых в избиении 60-ти летнего журналиста Аде Армандо, сообщает CNN Indonesia.

Полиция. Индонезия AWG97

«В настоящее полиция установила виновных в избиении Аде Армандо. Мы выявили шесть человек», — говорится в заявлении полиции Индонезии.

Из шести человек двое подозреваемых арестованы.

Напомним, Аде Армандо был избит группой людей перед зданием парламента в Индонезии, когда студенты устроили акцию протеста против переноса выборов президента. Журналиста доставили в больницу с тяжелой травмой головы.

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