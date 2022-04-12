Оренбург, , 13:42 — REGNUM В Оренбурге женщина стала жертвой мошенничества. Горожанку убедили в том, что ей необходима такая услуга, как снятие порчи. Оренбурженка лишилась почти 500 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Деньги (сс) CWitte

По данным ведомства, женщина в интернете прочитала информацию об эзотерике и позвонила по указанному на сайте номеру телефона. Незнакомка проинформировала оренбурженку о том, что видит у нее большие проблемы и необходимо снять порчу. В мессенджере жительница Оренбурга получила сообщение о необходимости перевода 333 тыс. рублей. Впоследствии горожанке заявили, что ситуация очень сложная и нужно еще заплатить за услугу. Последовал еще один перевод на 140 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. За преступление предусмотрено наказание – до шести лет лишения свободы.