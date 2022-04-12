Красноярск, 12 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Советском районе Красноярска будут судить женщину, похитившую у знакомой 1 млн рублей под предлогом «снятия порчи» её сыну. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в прокуратуре Красноярского края.

Михаил Врубель. Гадалка. 1895

По данным ведомства, красноярка обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в июне 2021 года женщина убедила свою знакомую в том, что её сыну грозит опасность из-за «порчи». Последняя взяла кредит в банке под залог квартиры и имущества и передала их злоумышленнице.

Обвиняемая содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

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