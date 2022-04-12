Тегеран, 12 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Деятельность консульского отдела посольства Ирана в Кабуле приостановлена до новых распоряжений, временному поверенному в делах Афганистана в Иране заявлен решительный протест. Об этом сообщает 12 апреля иранское агентство Fars.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Отмечается, что афганского дипломата вызвали в иранский МИД в связи с акциями протеста перед посольством Ирана в Кабуле и генеральным консульством в Герате. Временному поверенному в делах Афганистана напомнили, что принимающая сторона ответственна за обеспечение безопасности диппредставительств.

МИД Ирана призвал Афганистан запустить судебный процесс против лиц, напавших на иранские посольство и генконсульство.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Герате прошёл митинг против притеснения афганских беженцев и мигрантов в Иране, собравший у иранского генконсульства несколько сотен человек. Манифестанты забросали диппредставительство камнями.

В Кабуле несколько человек собрались перед посольством Ирана и, протестуя против «жестокого обращения» с афганскими беженцами, скандировали антииранские лозунги.

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