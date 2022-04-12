Красногорск, , 13:41 — REGNUM В Подмосковье планируется и дальше развивать социальную инфраструктуру. Об этом 12 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Поликлиника Yarregion.ru

По его словам, в первую очередь речь идёт о социальных объектах, а также учреждениях образования и здравоохранения. При этом необходимо производить благоустройство территории вокруг построенных зданий.

«Сегодня с утра я заложил очередную поликлинику. Говорю это, чтобы в очередной раз подтвердить нашу готовность развивать социальную инфраструктуру. Очень надеемся, что все наши строители ритмично будут строить те объекты, которые ждут жители. И все это важно делать в комплексе – с благоустройством прилегающих территорий», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Подмосковье ежедневно отправляет в Донбасс 20 тонн гумпомощи