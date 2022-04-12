Махачкала, 12 апреля 2022, 13:40 — REGNUM В Дагестане отказались отменять масочный режим. Несмотря на значительные улучшения в ситуации по распространению коронавирусу, власти региона намерены сохранить обязанность ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах. Причиной стала угроза шестой волны коронавируса, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.
По словам Меликова, «специалисты говорят о возможной шестой волне, вызванной новым генотипом вируса». Он также напомнил о том, что в Китае «показатели заболеваемости бьют антирекорды». Глава Дагестана призвал оперативный штаб учитывать все возможные сценарии развития ситуации и поддерживать готовность коечного фонда, запас вакцины и лекарственных средств.
Напомним, в Дагестане за сутки 11 апреля было выявлено всего 18 случаев заражения коронавирусом.
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