Махачкала, , 13:40 — REGNUM В Дагестане отказались отменять масочный режим. Несмотря на значительные улучшения в ситуации по распространению коронавирусу, власти региона намерены сохранить обязанность ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах. Причиной стала угроза шестой волны коронавируса, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

«Но положительная динамика не означает полной победы над Covid-19. <…> Требования к соблюдению масочного режима и проведению дезинфекционных мероприятий пока сохраняются», — написал руководитель республики.

По словам Меликова, «специалисты говорят о возможной шестой волне, вызванной новым генотипом вируса». Он также напомнил о том, что в Китае «показатели заболеваемости бьют антирекорды». Глава Дагестана призвал оперативный штаб учитывать все возможные сценарии развития ситуации и поддерживать готовность коечного фонда, запас вакцины и лекарственных средств.

Напомним, в Дагестане за сутки 11 апреля было выявлено всего 18 случаев заражения коронавирусом.

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