Москва, 12 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Депутат украинской Верховной рады Илья Кива, ранее лишенный мандата, сообщил, что глава службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов покинул территорию страны за день до начала спецоперации Вооруженных сил РФ и в данный момент находится в ФРГ. Он написал об этом 12 апреля в своем телеграм-канале.

Zagittya.com.ua Илья Кива

«Вы же лучше, чем кто-либо, знаете, что ваш начальник Ваня Баканов за день до начала боевых действий выехал с генералом (Андреем) Наумовым на двух бусах, набитых деньгами, в Европу. И сейчас находится в Германии», — напсиал он в своем сообщении.

Также Кива уточнил, что в данный момент, по его инофрмации, Баканов скупает во Франкфурте недвижимость: виллы, особняки и гостиницы, вкладывая, таким образом, по заданию Владимира Зеленского украденные на Украине деньги и обустраивая свой быт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Одессы начала работу секретная мониторинговая группа НАТО.