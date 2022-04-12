Рабат, 12 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В министерстве транспорта и логистики Марокко сообщили о том, что морские перевозки туристов между Марокко и Испанией возобновились утром во вторник, 12 апреля, спустя почти два года после их приостановки. Об этом сообщает Hespress со ссылкой на официальное заявление ведомства.

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Так, пассажирские суда будут следовать по маршруту из портов Танжер-Мед и Танжер в испанские города Альхесирас и Тарифа.

Решение было принято из-за улучшения эпидемиологической обстановки в регионе и для поддержки туризма в обеих странах. Также в министерстве транспорта и логистики Марокко добавили, что в ближайшее время будет возобновлено морское пассажирское сообщение с городами Италии и Франции.