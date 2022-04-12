Сеул, 12 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. К 2027 году в Южной Корее представят новую систему досмотра в аэропортах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Alan Levine Аэропорт

Согласно опубликованным данным, «интеллектуальная» система досмотра может обнаруживать ноутбуки, радиоактивные материалы, запрещенные жидкости и другие предметы в ручной клади, что может сократить процесс досмотра с нынешних 37 до 7 секунд.

Известно, что новая система является частью базового плана по авиационной безопасности стоимостью 301,3 млрд вон (~$243,5 млн), который предусматривает комплекс мер по улучшению системы безопасности в аэропортах и других связанных с ними объектах.

В течение следующих пяти лет власти страны также планируют выделить около 49,9 млрд вон (~$40,4 млн) на разработку передового оборудования для досмотра.