Барнаул, 12 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Международные террористические организации продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в Сибири, пытаются вовлекать в свои ряды жителей региона и трудовых мигрантов из Центральной Азии для подготовки терактов и осуществления иной террористической деятельности. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК), на котором рассматривались актуальные вопросы профилактики терроризма на территории Сибирского федерального округа. Подробности 12 апреля сообщает пресс-центр НАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

Всего за последние четыре года в округе предотвращено девять преступлений террористической направленности, в том числе, четыре теракта, которые намеревались совершить на объектах органов власти и образовательных организаций сторонники запрещенных в России международных террористических организаций и движения «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресечена деятельность 18 законспирированных ячеек, члены которых пропагандировали идеологию терроризма, осуществляли вербовку сторонников, собирали денежные средства для финансирования преступлений. За осуществление террористической деятельности задержаны 283 лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году схема работы банды экстремистов, задержанных сотрудниками ФСБ в Красноярске, использовалась и на территории Алтайского края. В обоих случаях вербовка и отправка в Сирию радикально настроенных лиц осуществлялась приезжими гражданами в местах общественного питания и проживания.

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