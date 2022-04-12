Улуг-Хемский район, Тыва, 12 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В районах Тувы начали вводить особый противопожарный режим. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 12 апреля он объявлен на территории Улуг-Хемского района.

ГУ МЧС по Туве Ландшафтный пожар в Туве

Ранее постановлением местных властей режим был введён в городе Ак-Довурак Барун-Хемчикского района.

Как отмечается, в этот период запрещено разведение костров, сжигание мусора, травы и так далее. Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей для простых граждан, до 40 тыс. для должностных лиц и до 0,5 млн рублей для юрлиц.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики с начала пожароопасного периода зарегистрировано 30 травяных пожаров на площади более 1 тыс. гектаров.