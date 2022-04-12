Белгород, 12 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Сотрудник полиции Белгорода признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

63.мвд.рф Уголовное дело

Женщина подделала процессуальные документы – так она пыталась избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение сроков ведения имеющихся в производстве материалов и увеличить показатели своей служебной деятельности.

Суд назначил виновной денежный штраф и на два года лишил её права занимать должности в государственных органах.

Приговор вступил в законную силу.