Берлин, , 13:31 — REGNUM Германии хватит запасов и альтернативных источников газа до осени, если Россия решит прекратить поставки. Об этом сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже если бы — и я говорю в условном наклонении, — из России завтра бы перестал поступать газ, на что нет никаких указаний, у Германии имеются другие источники, а также хранилища, которые хотя и недостаточно заполнены, но уже несколько больше, чем три-четыре недели назад», — приводит его слова Zeit.

По его словам, в ФРГ было бы достаточно газа до конца лета или начала осени.

Мюллер добавил, что делает всё, чтобы до такой ситуации не дошло.