* запрещённая в России организация

Кабул, 12 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В ответ на заявление Сами Садата, бывшего генерала Афганской национальной армии (АНА), который объявил о начале нового этапа борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и интеграции бывших сил безопасности, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что бывшие афганские военные не смогут противостоять им. Об этом сообщает портал darivoa. com.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

10 апреля Садат сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что ведутся переговоры с высокопоставленными афганскими генералами и офицерами, а также с рядом афганских политиков, и что скоро начнётся процесс интеграции бывших сил безопасности, особенно военнослужащих афганской армии.

«После Ид-аль-Фитр будет создан план по объединению сил безопасности. Мы начнём свою деятельность в трёх секторах: военном, политическом и гражданском», — добавил бывший генерал афганской армии.

В ответ заместитель официального представителя правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани в своём видеообращении заявил: »Если бы эти генералы-беглецы, обладали бы военными способностями, смогли бы удержать от развала армию, на которую было затрачено более 100 миллиардов долларов и которая была создана с помощью более чем 50 стран».

Садат заявил, что деятели, причастные к падению республики, были замешаны в коррупции, им не хватало чувства сопричастности и боевого духа, и они не вписываются в новый этап борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Самангани также заявил, что бывшим генералам не место среди афганского народа, и они не имеют права вести речь о борьбе, но в ответ на его высказывания Садат сказал: »Увидим на поле боя».

Заместитель представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что в Афганистане теперь есть «порядок, правительство и силы безопасности».

Садат возразил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «неуважительно относятся к людям», и что пришло время для всех афганцев начать борьбу с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы построить сильный Афганистан.

В период установления талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над Афганистаном, генерал Садат руководил боевыми действиями против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд.

В настоящее время только Фронт национального сопротивления Афганистана ведёт боевые действия против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер и уезде Андараб провинции Баглан, но Садат сказал, что партизанские группы бывших сил безопасности вскоре будут сформированы и начнут свои операции.

Бывший афганский генерал сказал, что они будут финансироваться не зарубежными странами, а патриотически настроенными афганцами.