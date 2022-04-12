Курск, 12 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Управленческая команда Курской области, обучающаяся в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по дополнительной профпрограмме «Современные технологии управления в социальной сфере», разрабатывает проект «Мультибренд «Сердце Соловьиного края». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Поющий соловей

Группа планирует разработать туристические маршруты по сельским территориям региона. В настоящее время проводится сбор информации для разработки проекта «Мультибренд «Сердце Соловьиного края», который предположительно коснется 12 муниципальных районов.

При разработке брендов каждой территории будут учитываться не только основные достопримечательности района, но и символы, события, традиции, легенды, гастрономические особенности. Как пример участники встречи назвали создание этнографической деревни в селе Красниково Пристенского района.

Проект представят в РАНХиГС в мае.