Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в местные стационары за последние сутки поступили 82 пациента с ковидным диагнозом, что на пять человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 12 апреля сообщили в региональном оперштабе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Скорая помощь

За сутки в городе обнаружили 508 случаев заражения коронавирусом (-101 по отношению к прошлым суткам). От ковида, как основной причины смерти, скончались за минувшие сутки 16 больных (+4). Победили вирус за сутки 1408 петербуржцев (+734).

По информации на 12 апреля, в Петербурге лечатся от ковида на стационарной основе 1617 человек. За сутки этот показатель сократился на 36 больных. В отделениях реанимации размещены 220 пациентов (-4), а к аппаратам ИВЛ подключен 41 больной (-6). За сутки покинули медучреждения после выздоровления 26 петербуржцев (-8).

В Петербурге по-прежнему имеется 1859 коек для лечения больных с ковидом и пневмонией. Помощь в выздоровлении оказывают в восьми городских и одном федеральном стационаре.

В амбулаторных условиях лечением занимаются 8566 пациентов. Этот показатель сократился за сутки на 315 человек.

Отметим, что за всё время пандемии в Петербурге зафиксировали 1 508 997 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 33 245 пациентов, а выздоровели 1 466 543 человек.