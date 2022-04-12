Москва, 12 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, коснется не всего бизнеса с иностранным капиталом из недружественных стран, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в Российской Федерации в целом или в отдельном регионе, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей).

Законопроектом устанавливаются следующие критерии, которые свидетельствующие о существенном значении организации российской экономики: производство товаров первой необходимости; производство товаров в условиях естественной монополии или доминирующее положение организации на рынке; организация является единственным производителем определенных видов продукции; организация является градообразующей; прекращение деятельности организации может повлечь за собой техногенные и (или) экологические катастрофы либо гибель людей, прекращение эксплуатации объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, объектов энергетики, промышленности или связи, а также иных социально-значимых объектов; прекращение деятельности (нарушение функционирования) организации может приводить к дестабилизации, необоснованному увеличению розничных цен для потребителей в Российской Федерации или в отдельном субъекте РФ производимых организацией товаров или товаров иных организаций; участие организации в цепочке значимых производств.

Устанавливаются и основания для назначения внешней администрации. Среди таких оснований — прекращение управления деятельностью организации ее органами управления в нарушение законодательства Российской Федерации полное или значительное прекращение (приостановка) деятельности организации; перебои (их угроза) снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек; необходимость привлечения бюджетных средств для бесперебойного снабжения потребителей и (или) переориентации зависимых значимых производств; увеличение затрат потребителей; угроза возникновения рисков для зависимых значимых производств и существенного сокращения рабочих мест; совершений действий (бездействие), которые повлекут техногенные и (или) экологические катастрофы либо гибель людей.

Инициировать рассмотрение вопроса о назначении внешней администрации могут руководитель отраслевого федерального органа исполнительной власти или губернатор региона, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация.

Внешняя администрация назначается на срок до 18 месяцев с возможностью продления еще на 18 месяцев, следует из документа.

Полномочия внешней администрации могу быть досрочно прекращены на основании решения Межведомственной комиссии: при обращении акционеров (участников), владеющих более 50% акций (долей), с заявлением об устранении обстоятельств, послуживших основанием для назначения внешней администрации, или о планируемом отчуждении акций (долей) общества в трехмесячный срок или о передаче их в данный срок в доверительное управление; при переходе к ликвидации общества или возбуждении дела о банкротстве.

В качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ» или иная организация, предложенная Межведомственной комиссией и согласованная с главой субъекта РФ, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация.

Законопроект внесен в Госдуму депутатами от «Единой России», среди которых Анатолий Выборный и Виктор Водолацкий.