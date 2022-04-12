Мирослава Романенко, 12 апреля 2022, 15:40 — REGNUM С завершением Россией специальной военной операции на Украине будет покончено с безоглядным курсом Запада на полное доминирование в мире. Об этом 11 апреля заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «России 24».
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Заявление главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте». Также заявление Лаврова обсудили в телеграм-канале аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры.
«Надеюсь, что эту фразу переведут на все языки мира», — отметил Андрей С.
«Пора. Тем более что такого мнения не только мы. Мир должен стать реально равным для всех», — прокомментировала заявление Лаврова Марина Ф.
«Ну это уже побочный эффект борьбы за безопасность России. США сами виноваты, что их доминирование убогое до невыносимой степени», — пишет Лейла К.
«И США… [всё сделают], но не допустят этого. Чего делать будем?» — отреагировал Vladimir V.
«Да ладно. Она (Америка — М. Р.) много раз утиралась. Венесуэлу отстояли, Белоруссию — тоже… Мы давно с США соперничаем. Это для нас Украина много значит, для них это та же страна третьего мира, как и Венесуэла», — ответил ему (Vladimir V.) В. Фомич.
«Ну слава Богу, хотя бы начали вещи своими именами называть!!!» — написал Алексей.
«А также [для того, чтобы] остановить фашистскую Германию современности — США и их верных сателлитов, зигующую Европу, Англию, Канаду и прочих кенгуру. Пока они орут с пеной у рта «Америка юбер алес (превыше всего — М. Р.)», а Шольц достал из шкафа форму деда и вскинул руку в нацистском приветствии. История сделала круг. И США прямой наследник и хранитель фашистских хотелок Гитлера», — считает Павел П.
«Вот такие заявления нужно делать, а то переговоры…» — отреагировал один из участников обсуждения.
«Чтобы покончить с доминированием США, надо покончить с самими США и Великобританией», — написал Стас К.
«Достаточно уже, что доллар опрокинули. Вся их империя на нём держалась», — ответила Стасу К. Лейла К.
«Вещи своими именами называть — уже половина успеха», — отметил Андрей В.
«Очень важное заявление. Мало того, что таковое указывает на истинные причины и цели конфликта, так и выводит конфликт на кардинально иной политико-экономический уровень», — отреагировал Kharkov Z.
«И перестать называть их «партнёрами»!» — призвал I. L.
«Перчатка брошена прямо в харю гегемону. Продолжение следует», — подытожила Марина Л.