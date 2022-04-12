12 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что с завершением Россией специальной военной операции на Украине будет покончено с безоглядным курсом Запада на полное доминирование в мире.

Мирослава Романенко, , 15:40 — REGNUM С завершением Россией специальной военной операции на Украине будет покончено с безоглядным курсом Запада на полное доминирование в мире. Об этом 11 апреля заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «России 24».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавров «Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене».

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте». Также заявление Лаврова обсудили в телеграм-канале аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры.

«Надеюсь, что эту фразу переведут на все языки мира», — отметил Андрей С.

«Пора. Тем более что такого мнения не только мы. Мир должен стать реально равным для всех», — прокомментировала заявление Лаврова Марина Ф.

«Ну это уже побочный эффект борьбы за безопасность России. США сами виноваты, что их доминирование убогое до невыносимой степени», — пишет Лейла К.

«И США… [всё сделают], но не допустят этого. Чего делать будем?» — отреагировал Vladimir V.

«Да ладно. Она (Америка — М. Р.) много раз утиралась. Венесуэлу отстояли, Белоруссию — тоже… Мы давно с США соперничаем. Это для нас Украина много значит, для них это та же страна третьего мира, как и Венесуэла», — ответил ему (Vladimir V.) В. Фомич.

Нуланд раздает печеньки на Майдане. Киев. 2014 Цитата из видео Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила

«Ну слава Богу, хотя бы начали вещи своими именами называть!!!» — написал Алексей.

«А также [для того, чтобы] остановить фашистскую Германию современности — США и их верных сателлитов, зигующую Европу, Англию, Канаду и прочих кенгуру. Пока они орут с пеной у рта «Америка юбер алес (превыше всего — М. Р.)», а Шольц достал из шкафа форму деда и вскинул руку в нацистском приветствии. История сделала круг. И США прямой наследник и хранитель фашистских хотелок Гитлера», — считает Павел П.

«Вот такие заявления нужно делать, а то переговоры…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Чтобы покончить с доминированием США, надо покончить с самими США и Великобританией», — написал Стас К.

«Достаточно уже, что доллар опрокинули. Вся их империя на нём держалась», — ответила Стасу К. Лейла К.

«Вещи своими именами называть — уже половина успеха», — отметил Андрей В.

«Очень важное заявление. Мало того, что таковое указывает на истинные причины и цели конфликта, так и выводит конфликт на кардинально иной политико-экономический уровень», — отреагировал Kharkov Z.

«И перестать называть их «партнёрами»!» — призвал I. L.

«Перчатка брошена прямо в харю гегемону. Продолжение следует», — подытожила Марина Л.