Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В Екатеринбурге женщина предстала перед Свердловским областным судом за сожжение бездомного человека. Об этом сообщает старший помощник главы областного Следственного комитета Александр Шульга.

Суд Gorspravka09.ru

Преступление было совершено 24 мая на улице Луначарского. Гражданка увидела двоих спящих на земле, облила одного из них жидкостью из бутылок, находившихся рядом, и подожгла. Мужчина в итоге погиб.

Поймали её 15 июля и затем водворили в СИЗО. Как отмечает глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, поимке способствовал широкий общественный резонанс. Задержали даму в квартире одного из её знакомых.