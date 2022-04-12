Москва, 12 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В течение последнего месяца цены на лекарства не из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в России колебались в сторону роста в пределах 12%. Об этом 12 апреля сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Roszdravnadzor.ru Михаил Мурашко

«Есть увеличение цен не по жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%», — сказал он.

Также глава Минздрава отметил, что колебания цен по лекарствам из ЖНВЛП колебания в это же время составили не более 4%, так как цены на них регулируются на государственном уровне и невозможна их продажа дороже зарегистрированной стоимости.

«Мы формируем конкурентную среду, чтобы по лекарственным препаратам присутствовало несколько производителей и возможность обеспечить и физическую, и экономическую доступность», — добавил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на поддержку системы здравоохранения Бурятии дополнительно направят 370 млн рублей.