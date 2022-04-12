Красногорск, 12 апреля 2022, 13:26 — REGNUM Порядка 20 тонн гуманитарной помощи ежедневно отправляется из Подмосковья жителям ДНР и ЛНР. Об этом 12 апреля сообщила губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Гуманитарная помощь для жителей Донбасса
Гуманитарная помощь для жителей Донбасса
Оmskportal.ru

При этом глава Подмосковья отметил, что необходимо и дальше продолжать гуманитарную помощь жителям Донбасса.

«Мы каждый день ритмично отправляем по 20 тонн гуманитарной помощи. Но много её быть не может, поэтому сегодня ещё раз обратим внимание, какие инициативы у нас есть», — сказал Воробьев.

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