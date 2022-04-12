Красногорск, , 13:26 — REGNUM Порядка 20 тонн гуманитарной помощи ежедневно отправляется из Подмосковья жителям ДНР и ЛНР. Об этом 12 апреля сообщила губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Гуманитарная помощь для жителей Донбасса Оmskportal.ru

При этом глава Подмосковья отметил, что необходимо и дальше продолжать гуманитарную помощь жителям Донбасса.

«Мы каждый день ритмично отправляем по 20 тонн гуманитарной помощи. Но много её быть не может, поэтому сегодня ещё раз обратим внимание, какие инициативы у нас есть», — сказал Воробьев.

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