Красногорск, 12 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Порядка 20 тонн гуманитарной помощи ежедневно отправляется из Подмосковья жителям ДНР и ЛНР. Об этом 12 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Оmskportal.ru Гуманитарная помощь для жителей Донбасса

При этом глава Подмосковья отметил, что необходимо и дальше продолжать гуманитарную помощь жителям Донбасса.

«Мы каждый день ритмично отправляем по 20 тонн гуманитарной помощи. Но много её быть не может, поэтому сегодня ещё раз обратим внимание, какие инициативы у нас есть», — сказал Воробьев.